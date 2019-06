Italgas, per il 2019 attesi ricavi per 1,2 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Per il 2019 Italgas prevede investimenti tecnici per circa 700 milioni di euro, mentre i ricavi sono attesi pari a circa 1,2 miliardi di euro, con un Ebitda tra 840 e 860 milioni di euro e un Ebit tra 460 e 480 milioni di euro. La RAB (regulatory asset base) consolidata è stimata per fine anno pari a circa 6,7 miliardi di euro.

Al 2025, spiega la società, grazie sia allo sviluppo organico sostenuto dal previsto piano di investimenti, che al completamento delle gare d’ambito, la RAB si prevede avrà superato un livello di 10 miliardi di euro. I ricavi con il completamento delle gare d’ambito sono attesi intorno a 1,8 miliardi di euro con un Ebitda margine stimato intorno al 75% euro mentre il leverage è previsto essere inferiore al 60%

Nel piano strategico 2019-2025, approvato ieri dal CdA e che sarà presentato oggi a Londra, Italgas stima investimenti (escludendo le gare d’ambito) di 4,5 miliardi di euro, in crescita del 12,5% rispetto al precedente Piano. Circa 1 miliardo di euro sarà impiegato per la digitalizzazione di reti e processi aziendali, 500 milioni saranno destinati alla rete di distribuzione di gas naturale in Sardegna.

Il nuovo piano si articola su quattro direttrici: innovazione e trasformazione digitale della Società attraverso la digitalizzazione degli asset e dei processi e lo sviluppo delle competenze digitali per tutto il personale; realizzazione della rete di distribuzione di gas

naturale in Sardegna; nuove operazioni di M&A e ulteriore crescita organica, in termini di estensione della rete e di PdR serviti.

Politica dei dividendi

Italgas col nuovo Piano strategico al 2025 “si impegna a garantire agli azionisti una politica dei dividenti attrattiva, in crescita e sostenibile” e conferma la dividend policy annunciata lo scorso anno che prevede fino all’esercizio 2020 la distribuzione di un dividendo pari al più alto tra l’importo risultante dal DPS 2017 (€0,208) incrementato del 4% annuo e il DPS equivalente al 60% dell’utile netto consolidato per azione. L’applicazione di tale politica per l’esercizio 2018 ha già consentito la distribuzione di un dividendo di €0,234, in crescita del 12,5% rispetto all’anno precedente.

“Alla luce dei risultati conseguiti negli anni scorsi e delle attività di crescita e sviluppo intraprese – sottolinea il CEO Paolo Gallo – questo Piano rivede al rialzo tutti i principali target con la conferma dell’attuale politica dei dividendi che si è dimostrata particolarmente remunerativa per i nostri azionisti come dimostra l’ultimo bilancio, con un dividendo in crescita del 12,5% rispetto all’anno precedente”.