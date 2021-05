Italgas: nuovo CdA Seaside, Tamburini Presidente e Malferrari AD

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea di Seaside (Gruppo Italgas), riunitasi a seguito del perfezionamento dellafusione per incorporazione di TEG (Toscana Energia Green) in Seaside, ha nominato il Consiglio di Amministrazione della società per il prossimo triennio. Il nuovo CdA è costituito da: Valter Tamburini, Patrizia Malferrari, Gianfranco Amoroso, Peter Durante, Maria Carmela Macrì. Alla presidenza della società è stato nominato Valter Tamburini, in rappresentanza degli azionisti pubblici di Toscana Energia, che controllava al 100% TEG prima della fusione ed è ora azionista di minoranza di Seaside. Successivamente, il Consiglio ha nominato Patrizia Malferrari Amministratore Delegato.

“Questa operazione è l’ideale rappresentazione degli importanti risultati che si possono raggiungere attraverso un’efficace collaborazione pubblico-privato. Con il Gruppo Italgas – ha commentato Valter Tamburini – c’è stata sin dal principio unità d’intenti e identità di vedute che ci hanno permesso di costituire questo nuovo soggetto industriale, capace di operare a livello nazionale con un’offerta integrata e completa e al contempo di conservare un forte legame con i territori e le comunità di riferimento all’interno delle quali continuare a generare valore”.



“L’efficienza energetica gioca un ruolo strategico per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica al 2050. Garantire lo stesso livello di performance ma in modo sostenibile – ha commentato Patrizia Malferrari – è alla base del processo di crescita e sviluppo dell’economia, garantendo la salvaguardia del Pianeta. Ne è un esempio il PNRR appena approvato, dove sono destinati 11,5 miliardi di euro proprio all’efficienza energetica e alla riqualificazione degli edifici. Siamo pronti a cogliere queste opportunità, quali il superbonus 110% mettendo a disposizione del mercato e del Paese le nostre competenze e le nostre soluzioni basate sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale”.