Italgas, Moodys e Fitch confermano rating e outlook stabile

(Teleborsa) – Le agenzie Moody’s e Fitch hanno confermato il rating a lungo termine di Italgas. Moody’s ha confermato un merito di credito “Baa2”, con Outlook stabile e S&P un “BBB+” con Outlook stabile.

La conferma del rating si basa principalmente sulle importanti prospettive di crescita di Italgas, evidenziate anche nel Piano Strategico 2020-2026 presentato alla comunità finanziaria lo scorso 30 ottobre, nell’ambito di un settore caratterizzato da un quadro regolatorio stabile.

In particolare, entrambe le agenzie sottolineano la redditività e la solida capacità di generazione di cassa della società che, stabilmente sostenute dall’efficienza operativa, preservano Italgas da impatti economici legati all’emergenza sanitaria Covid-19. È stato inoltre positivamente riconosciuto l’impegno del Gruppo per il mantenimento di un’adeguata solidità patrimoniale, caratterizzata da una struttura del debito prevalentemente a tasso fisso e a costi competitivi, in assenza di significative necessità di rifinanziamento.

Entrambe le agenzie ritengono inoltre che il focus sulla digitalizzazione – processo che Italgas ha avviato nel 2017 – unitamente alla dimostrata capacità di realizzazione del suo piano di investimenti, permetteranno di consolidare l’attuale vantaggio competitivo anche in occasione della partecipazione alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni gas e di centrare, in un orizzonte di medio termine, l’obiettivo di incremento della propria quota di mercato fino al 45%.