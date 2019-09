Italgas, Moody’s conferma rating lungo termine Baa2

editato in: da

(Teleborsa) – L’agenzia statunitense Moody’s ha confermato oggi il rating a lungo termine di Italgas (Baa2) con outlook stabile.

La conferma riflette l’ottimo posizionamento di Italgas in un settore caratterizzato da un quadro regolatorio stabile.L’agenzia poi evidenzia la solida redditività e la significativa capacità di generazione di cassa della utility italiana, supportati dagli ottimi livelli di efficienza operativa e da un costo del debito estremamente basso.

Secondo l’agenzia di rating, la progressiva realizzazione del nuovo piano di investimenti per il periodo 2019-2025 e il robusto profilo di liquidità della Società permetteranno a Italgas di mantenere un ampio vantaggio competitivo in occasione della partecipazione alle gare per l’assegnazione delle nuove concessioni gas.