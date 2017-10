Italgas macina utili e giudizi positivi. Titolo corre a Piazza Affari

(Teleborsa) – Analisi intraday

Grande giornata per Italgas, che sta mettendo a segno un rialzo del 4,07%.

Il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa sta beneficiando del bilancio svelato ieri, che ha visto una forte accelerazione di utili e ricavi.

Non si è fatta attendere la reazione degli analisti, che oggi hanno espresso giudizi positivi sul titolo: per Société Générale e Kepler Chevreux le azioni Italgas sono “buy” con target price rispettivamente di 5,47 e 5,3 euro, mentre Main First ha espresso un giudizio “outperform” con prezzo obiettivo di 5,4 euro. Più cauta Equita Sim, che si è espressa con un “hold” e target price di 5,2 euro.

Il quadro tecnico di breve periodo di Italgas mostra un’accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5,381 Euro. Rischio di discesa fino a 4,907 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un’estensione della trendline rialzista verso quota 5,855.

(A cura dell’Ufficio Studi Teleborsa)