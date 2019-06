Italgas in denaro dopo la presentazione del piano strategico

editato in: da

(Teleborsa) – Avanza a Piazza Affari il titolo Italgas, che guadagna bene, con una variazione dell’1,20%. Ieri, mercoledì 12 giugno 2019, l’utility ha presentato il piano strategico 2019-2025, che stima investimenti (escludendo le gare d’ambito) di 4,5 miliardi di euro, in crescita del 12,5% rispetto al precedente Piano. Circa 1 miliardo di euro sarà impiegato per la digitalizzazione di reti e processi aziendali, 500 milioni saranno destinati alla rete di distribuzione di gas naturale in Sardegna.

Per il 2019 Italgas prevede investimenti tecnici per circa 700 milioni di euro, mentre i ricavi sono attesi pari a circa 1,2 miliardi di euro, con un Ebitda tra 840 e 860 milioni di euro e un Ebit tra 460 e 480 milioni di euro. La RAB (regulatory asset base) consolidata è stimata per fine anno pari a circa 6,7 miliardi di euro.

L’andamento del più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa. nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.

Le implicazioni di medio periodo di Italgas confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 5,947 Euro con primo supporto visto a 5,857. Le attese sono per un’estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 5,809.

