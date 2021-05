Italgas, Gianfranco Amoroso nuovo CFO. Lascia Antonio Paccioretti

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas ha reso noto che, a partire dal primo giugno 2021, Gianfranco Amoroso, assumerà la carica di Chief Financial Officer (CFO) della società. Amoroso, già Responsabile Pianificazione Finanza e Controllo e Responsabile M&A, vanta una lunga esperienza in importanti società italiane del mondo industriale e dell’investment banking.

In Italgas fin dal 2016, anno del ritorno in Borsa, Gianfranco Amoroso ha più volte ricoperto ruoli apicali nelle società del gruppo ed è tra i principali artefici della strategia economico-finanziaria e di M&A che in questi anni ha efficacemente sostenuto la crescita del gruppo Italgas, sottolinea la società in una nota.

La società di distribuzione del gas, quotata sul FTSE MIB, ha inoltre comunicato che Antonio Paccioretti, Direttore Generale Finanza e Servizi, ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con efficacia dal primo giugno 2021. L’accordo prevede un impegno di non concorrenza della durata di tre anni dalla cessazione del suo rapporto di lavoro a fronte del riconoscimento, a favore di Paccioretti, di un corrispettivo di 170.000 euro annui.