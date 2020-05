Italgas, Gallo: per Depa aperti a partnership

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas è pronta a un’alleanza industriale o finanziaria se questo servisse a darle maggiore competitività nella gara per la greca Depa per quale ha manifestato interesse. Lo ha spiegato l’AD, Paolo Gallo, nel corso di una conferenza stampa in streaming dopo l’assemblea degli azionisti.

“Ci aspettiamo in qualche settimana, entro fine maggio, che che il Fondo per la privatizzazione elenchi gli operatori che sono stati accettati per poi avviare il processo di vera e propria competizione che avviene con l’accesso alla data room e alle regole della gara che a oggi non sono conosciute”, ha spiegato il manager.