Italgas, esercita l’opzione di acquisto per il restante 40% di European Gas Network

(Teleborsa) – Italgas rende noto di aver esercitato l’opzione di acquisto per il restante 40% di European Gas Network (EGN) non ancora in suo possesso.

Nel dettaglio, Italgas ha effettuato l‘opzione “call” per l’acquisto da CPL Concordia. Alla EGN , da oggi 100% Italgas, fanno capo indirettamente 137 concessioni in esercizio per la distribuzione del gas in Sicilia, Calabria e Campania, con un totale di circa 60.000 punti di riconsegna complessivi.

Grazie al perfezionamento dell’operazione, Italgas rafforza ulteriormente la propria presenza nel Mezzogiorno e prosegue la razionalizzazione societaria coerentemente con le linee del Piano Strategico 2018-2024. La call fa seguito alla precedente acquisizione della quota di controllo, pari al 60%, comunicata al mercato il 3 dicembre scorso e l’esercizio dell’opzione è stato fissato allo stesso prezzo, pro quota, del primo closing relativo all’acquisto del 60% di European Gas Network.