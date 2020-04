Italgas convoca assemblea azionisti a maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha convocato per il 12 maggio 2020, in unica convocazione, l’assemblea ordinaria degli azionisti per deliberare in merito al bilancio 2019, alla destinazione dell’utile, alla politica in materia di remunerazione e ai compensi corrisposti, al piano di incentivazione monetaria di lungo termine 2020-2022 nonché alla risoluzione consensuale dell’incarico di revisione legale dei conti e conferimento del nuovo incarico per il periodo 2020-2028.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’assemblea degli azionisti la distribuzione di un dividendo di 0,256 euro per ciascuna delle azioni aventi diritto. Il dividendo sarà messo in pagamento il 20 maggio 2020, con data stacco il 18 maggio 2020 (record date 19 maggio 2020).

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, tenuto conto delle previsioni normative emanate per il contenimento del contagio, la società ha deciso di “avvalersi della facoltà prevista del Decreto Legge del 17 marzo, prevedendo che l’intervento da parte degli aventi diritto possa avvenire esclusivamente per il tramite di Georgeson che è stato confermato rappresentante designato dalla società’.