Italgas, confermata ed estesa certificazione anticorruzione

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas, leader della distribuzione del gas in Italia e in Europa, ha conseguito, per il secondo anno consecutivo, la certificazione UNI ISO 37001:2016 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione” per la holding Italgas, ottenendo anche la sua estensione al “governo anticorruzione” di tutte le società del Gruppo, nonché per la controllata Italgas Reti.

Il sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto della corruzione, adottato su base volontaria, è stato verificato dall’organismo di certificazione indipendente DNV GL – Business Assurance. Dopo approfondite analisi che hanno confermato l’adeguatezza e la conformità del sistema di gestione rispetto ai requisiti della norma sopra richiamata nonché la sua efficace applicazione.

La consegna dei certificati 37001 è avvenuta nel corso di un incontro odierno a Milano, presso la sede di Italgas, alla presenza dell’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo, e dell’Amministratore Delegato di DNV GL Business Assurance Italia, Stefano Crea.