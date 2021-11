Italgas, Citigroup lima il target price

(Teleborsa) – Gli analisti dell’Ufficio studi di Citigroup hanno rivisto al ribasso il prezzo obiettivo su Italgas, il più importante distributore di gas naturale in Italia e il terzo in Europa, portandolo a 5,50 euro dai 5,60 indicati in precedenza. Gli esperti del colosso bancario hanno deciso di mantenere la raccomandazione “neutral“.

A Piazza Affari discesa moderata per Italgas, che chiude la giornata del 16 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,96% rispetto alla seduta precedente.