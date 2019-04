Italgas, CdA conferma Paolo Gallo Amministratore Delegato

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Italgas, riunitosi oggi a Milano sotto la presidenza di Alberto Dell’Acqua, ha nominato Paolo Gallo Amministratore Delegato, conferendogli i poteri di amministrazione con esclusione delle specifiche attribuzioni riservate al

Consiglio o al Presidente, che riveste un ruolo non esecutivo.

All’Amministratore Delegato sono attribuite le funzioni di Chief Executive Officer nonché quelle di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi.

Il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle informazioni fornite dagli interessati ha inoltre accertato che nei confronti dei 9 Consiglieri non sussistono cause di ineleggibilità e incompatibilità e che tutti posseggono i requisiti di onorabilità stabiliti dalla normativa vigente. Il Consiglio ha poi accertato, sulla base delle dichiarazioni rese, che i Consiglieri Paola Annamaria Petrone, Giandomenico Magliano, Veronica Vecchi, Andrea Mascetti e Silvia Stefini sono in possesso dei requisiti d’indipendenza. Il Presidente Alberto Dell’Acqua è in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge.