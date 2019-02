Italgas annuncia utili in decisa crescita a fine 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas ha chiuso l’esercizio 2018 con un l’utile netto è pari a 313,7 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto al 2017. I risultati conseguiti consentono alla società attiva nella distribuzione del gas di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo pari a 0,234 euro per azione, in aumento del 12,5% rispetto a quello distribuito per l’esercizio 2017.

“Una conferma del nostro impegno per una politica di remunerazione sempre più attrattiva e sostenibile”, ha sottolineato il Presidente di Italgas, Lorenzo Bini Smaghi.

“I brillanti risultati ottenuti anche nel 2018 sono il frutto della determinazione con cui sono stati perseguiti e migliorati gli obiettivi del Piano industriale e rimarcano un percorso di crescita, iniziato nel novembre 2016 con il ritorno in Borsa della Società, che ha creato valore per gli azionisti e le comunità servite”, ha commentato l’Ad Paolo Gallo.

Sotto il profilo operativo, la società ha riportato Ricavi totali per 1.176,2 milioni di euro (+4,6%), un EBITDA in crescita dell’8,2% a 839,5 milioni di euro ed un utile operativo in aumento dell’8,5% a 453,5 milioni di euro.

Investimenti tecnici pressoché stabili a 522,7 milioni di euro, flusso di cassa netto da attività operativa di 718,7 milioni di euro (+30,8%) ed Indebitamento finanziario netto1 a 3.814,3 milioni di euro dopo che nell’anno sono state concluse 7 acquisizioni per un valore di 215 milioni di euro.