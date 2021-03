Italgas, aggiudicata gestione servizio gas a Torino e comuni

editato in: da

(Teleborsa) – Italgas si è aggiudicata la gara del Comune di Torino per la gestione del servizio di distribuzione del gas naturale, per i prossimi 12 anni, nell’ambito territoriale “Torino 1“, che comprende il capoluogo e i comuni di Moncalieri, Grugliasco, Rivoli, Rivalta di Torino e Nichelino, per un totale di circa 560 mila utenze.

La società attiverà un piano di investimenti da 330 milioni di euro sul territorio, che afferma creerà 3.000 nuovi posti di lavoro nell’indotto. Inoltre, l’estensione del servizio in nuovi territori consentirà alle utenze interessate risparmi in bolletta quantificabili complessivamente, nei 12 anni della concessione, in oltre 50 milioni di euro.

Tra gli interventi previsti nel piano Italgas c’è il completo ammodernamento di 340 chilometri di reti, oltre 600 impianti intermedi che saranno dotati di sistemi di monitoraggio e telecontrollo, la posa di oltre 40 chilometri di nuove condotte e il potenziamento di circa 15 chilometri di rete per raggiungere aree non ancora servite, la sostituzione di 215 mila misuratori tradizionali con smart meter di ultima generazione, la realizzazione di due nuovi impianti di distribuzione di metano al servizio dei depositi autobus della società di trasporto pubblico locale.

“Dopo gli ATEM Torino 2, Valle d’Aosta e Belluno, questa quarta gara aggiudicata a Italgas fa lievitare a circa un miliardo di euro il valore complessivo degli investimenti in programma nei territori interessati”, ha commentato l’amministratore delegato della consociata Italgas RETI, Pier Lorenzo Dell’Orco.