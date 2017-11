Italgas acquisisce sette concessioni gas nel Sud Italia

(Teleborsa) – Italgas ha sottoscritto oggi con CPL Concordia un accordo vincolante per l’acquisizione di un portafoglio di 7 concessioni gas del Sud Italia, per complessivi 16 Comuni.

La valorizzazione complessiva del portafoglio (enterprise value) oggetto dell’accordo è stata stabilita in 13 milioni di euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa al netto del debito.

Il perfezionamento è previsto entro il mese di marzo 2018 ed è subordinato ad alcuni adempimenti pre-closing.

In particolare, l’accordo prevede che Italgas acquisisca:

– 3 concessioni per la metanizzazione di Barano, Lacco Ameno e Casamicciola sull’isola di Ischia;

– la concessione per la metanizzazione dell’isola di Procida;

– la concessione per la metanizzazione del Bacino Calabria 12 formato da 10 Comuni in provincia di Reggio Calabria;

– 2 concessioni per la metanizzazione dei comuni di Favara e Siculiana in provincia di Agrigento.

Delle 7 concessioni alcune risultano in costruzione, le altre da realizzare; una di esse – quella relativa all’isola di Procida – è prossima all’entrata in esercizio.

L’investimento complessivo per la realizzazione delle reti ammonta a 95 milioni di euro, in parte finanziato da contributi pubblici. Ad oggi risultano già realizzati lavori per circa 28 milioni di euro (al lordo contributi). Una volta ultimate, le infrastrutture avranno un’estensione complessiva di oltre 400 chilometri e serviranno un bacino potenziale di circa 32.000 nuovi clienti.

L’accordo concluso oggi si inserisce in un più ampio contesto di collaborazione tra le due Società volto a valorizzare i rispettivi asset e competenze in materia di costruzione e gestione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas.