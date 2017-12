Italgas acquisisce concessione e rete di Portopalo

(Teleborsa) – Italgas ha sottoscritto con AEnergia Reti un accordo vincolante per l’acquisizione, a fronte di un corrispettivo di 2,2 milioni di euro, di un ramo d’azienda comprendente la concessione e la rete di distribuzione del gas naturale a servizio del Comune di Portopalo di Capo Passero (Siracusa).

La rete, ultimata ma non ancora in esercizio, si estende per circa 35 chilometri e serve un bacino di circa 1.400 utenze potenziali, si legge in una nota.

Sempre oggi la società ha annunciato l’acquisto daHeradel 100% di Medea, società titolare della concessione per la distribuzione e vendita di gas nella città di Sassari.

Il ricco newsflow di notizie non sembra tuttavia aver scaldato le azioni Italgas, al momento maglia nera del FTSE Mib con un calo dell’1,83% a 5,095 euro.