Italcementi, ok dell’Agcom all’acquisizione di Cementir Italia

(Teleborsa) – Italcementi ha ricevuto il via libera dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcom) ad acquisire il controllo diretto della società Cementir Italia S.p.A. e, indirettamente, anche delle società Cementir Sacci S.p.A. e Betontir S.p.A.

L’AGCM ha condizionato la predetta autorizzazione all’adempimento, da parte di Italcementi, di alcune misure correttive strutturali, consistenti nella cessione di alcuni impianti, da assumersi nei mesi successivi al perfezionamento dell’operazione. Italcementi dovrà altresì dare esecuzione ad alcune misure comportamentali. Tali misure sono in linea con le proposte avanzate dalla stessa Italcementi per far venire meno le possibili preoccupazioni concorrenziali connesse all’operazione.

Il perfezionamento dell’operazione dovrebbe effettuarsi nei primi giorni di gennaio 2018, una volta soddisfatti gli adempimenti e le rispettive obbligazioni ad esso preliminari previsti negli accordi con Cementir Holding S.p.A.