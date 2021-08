ITA su gara per costumer care: “Serve discontinuità. Bando improntato a trasparenza”

editato in: da

(Teleborsa) – L’area assistenza clienti è una “funzione fondamentale” per ITA che quindi rivendica la “discontinuità” del servizio rispetto al passato, proprio come l’occupazione, ed “un’evoluzione verso l’efficienza e la sostenibilità, condizioni che muovono tutte le scelte di ITA, di oggi e in futuro”. E’ quanto precisa la newco che nascerà al posto di Alitalia in merito alla gara bandita per la gestione del servizio di customer care della nuova compagnia.

ITA ha invitato a partecipare alla gara alcune società leader nel settore, tutte con sede in Italia e disponibili ad erogare il servizio dall’Italia, inclusa quella che da molti anni svolge tale attività per conto di Alitalia. “Una scelta, questa, non obbligata – si sottolinea – ma fatta per assicurare la massima trasparenza e apertura al mercato, nonostante ITA sia un’azienda in totale discontinuità da Alitalia in Amministrazione Straordinaria”.

“Destano stupore le preoccupazioni espresse da alcune sigle sindacali e da esponenti del mondo istituzionale siciliano – sottolinea una nota – dal momento che tutte le società invitate applicano lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro che prevede l’utilizzo della clausola sociale, essendo per ITA fondamentale salvaguardare la continuità occupazionale nel caso di passaggi di attività da un fornitore ad un altro”.

“Non si tratta di una gara al massimo ribasso” – precisa ITA – ed “il bando attribuirà il 70% del punteggio sulla base di parametri tecnici, proprio per premiare chi possiede sia la flessibilità di gestire la curva dei volumi di telefonate previste nei prossimi mesi, sia l’esperienza e la capacità di offrire un servizio cruciale, all’altezza delle aspettative della clientela, attraverso soluzioni digitali e innovative che ITA ritiene come imprescindibili e la cui attuazione non può più essere rimandata”.