ITA SpA entra in fase operativa

(Teleborsa) – Si è conclusa la prima assemblea di ITA SpA, la newco destinata a rilevare gli asset Alitalia. Attribuite le deleghe al presidente Francesco Caio e all’amministratore delegato Fabio Lazzerini, il quale ha sottolineato che l’assemblea ha segnato l’avvio della fase operativa di ITA SpA.

“Accompagneremo la sua nascita e sviluppo con gli obiettivi ambiziosi di creare una Compagnia di successo per il Paese – ha detto Lazzerini – Sono felice di condividere questa missione con le consigliere ed i consiglieri di ITA SpA che ringrazio per la fiducia ed il supporto che fin dal primo giorno mi stanno dimostrando. Insieme affrontiamo uno dei progetti manageriali più complessi e, al tempo stesso, affascinanti per il Paese, per i lavoratori di questa Industria, per tutti noi”.