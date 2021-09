ITA sceglie Airbus come partner strategico per la flotta

(Teleborsa) – ITA ha scelto Airbus quale partner strategico per la flotta della compagnia.

La compagnia ha firmato i Memorandum of Understanding con Airbus per l’acquisto di 28 nuovi aeromobili: 10 Airbus A330neo per i collegamenti di lungo raggio, 7 esemplari della famiglia di aerei regional Airbus A220 e 11 velivoli della famiglia A320neo (le consegne di questi ultimi aerei sono previste dopo il completamento del Business Plan).

ITA ha inoltre firmato un accordo con la società Air Lease Corporation per la fornitura in leasing di altri 31 aerei Airbus di nuova generazione fra velivoli di lungo, medio e breve raggio.

Complessivamente, ITA acquisirà in leasing nell’arco di piano 56 nuovi aerei Airbus (13 di lungo raggio, fra i quali anche i modernissimi Airbus A350-900, e 43 di breve e medio raggio) a condizioni significativamente più vantaggiose di quelle riservate ad Alitalia.

La Compagnia inoltre dimezzerà il numero delle società di leasing dalle dodici utilizzate da Alitalia in Amministrazione Straordinaria per gestire la propria flotta a sei partner di provata solidità finanziaria che affiancheranno la compagnia nel percorso di crescita della flotta dai 52 aerei iniziali a 105 velivoli nel 2025.

Le consegne dei nuovi Airbus inizieranno dalla fine del primo trimestre 2022, dando così avvio al processo di crescita e conversione della flotta iniziale ITA con una nuova generazione di aeromobili più efficienti ed environmental-friendly, dotati delle migliori tecnologie e di sistemi all’avanguardia per garantire il massimo comfort ai passeggeri. Inoltre, la scelta di un unico fornitore consente di superare i limiti di flessibilità nella gestione dell’equipaggio e di ottenere una maggiore efficienza nella fornitura dei pezzi di ricambio degli aeromobili e nelle attività di manutenzione.

Inoltre, ITA ha anche concordato con Airbus di diventare un partner strategico per le nuove tecnologie e per la futura generazione di aeromobili sostenibili.

Alfredo Altavilla, Presidente Esecutivo di ITA, ha affermato: “La partnership strategica con Airbus e ALC è cruciale per ITA al fine di imprimere una svolta al nostro Business Plan nel raggiungimento dell’obiettivo di operare una nuova flotta rispettosa dell’ambiente e con costi operativi e di leasing significativamente bassi. Voglio ringraziare sia Christian Scherer, Chief Commercial Officer di Airbus, sia Steven F. Udvar-Házy, Presidente Esecutivo di Air Lease Corporation, per la fiducia riposta nel futuro della nostra nuova compagnia aerea”.

“ITA ha effettuato un’accurata valutazione degli aeromobili e ha scelto Airbus per tutti i segmenti della propria flotta. Questo è molto gratificante ed è una testimonianza del grande valore della gamma di prodotti Airbus. L’accordo stabilisce un punto di riferimento nella progressione verso la decarbonizzazione e l’efficienza. Fin dall’inizio, abbiamo lavorato a stretto contatto con ITA, ascoltando attentamente le loro esigenze. Oggi siamo orgogliosi e grati di essere al fianco di ITA nella costruzione del suo futuro insieme. Grazie mille!”, ha affermato Christian Scherer, Chief Commercial Officer and Head of Airbus International.

“Air Lease Corporation-ALC è lieta e orgogliosa di essere il lessor di lancio per ITA per fornire alla nuova compagnia aerea 31 nuovi jet Airbus, inclusi aeromobili all’avanguardia delle famiglie A220 e A320/321neo e i più moderni ed environmentally-friendly velivoli di lungo raggio, attraverso leasing operativi di lungo termine dal portafoglio ordini di ALC. Questi accordi consentiranno a ITA di operare con una flotta nuova e tecnologicamente più avanzata per servire con grande efficienza la rete di rotte europee e intercontinentali di ITA” – ha affermato Steven F. Udvar-Hazy, Presidente Esecutivo di ALC –. “Ci auguriamo che questa sia una partnership di successo di lungo termine”, ha affermato.