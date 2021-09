ITA sbarca negli Usa

(Teleborsa) – Il clima rovente con il mondo sindacale non frena i programmi di ITA e le tappe di avvicinamento alla data di inizio delle attività di volo, fissata al 15 ottobre.

Il Dipartimento dei Trasporti degli Stati Uniti ha autorizzato la vendita dei biglietti per i voli con l’Italia operati dalla nuova compagnia aerea che eredita il ruolo di Alitalia. Stati Uniti a partire dal prossimo 15 ottobre.

ITA dovrebbe volare da Malpensa a New York, mentre dal suo hub di Roma Fiumicino dovrebbe effettuare i collegamenti con New York, Boston e Miami. Con quali frequenze è ancora presto per dirlo.

(Foto: Jon Flobrant on Unsplash)