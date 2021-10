Ita, Sardegna: la Regione valuta i chiarimenti per l’affidamento dei servizi di continuità territoriale

(Teleborsa) – La commissione di gara e l’area legale della Regione Sardegna stanno valutando la documentazione presentata questa mattina da Ita come integrazione alla procedura d’urgenza per l’affidamento dei servizi in continuità territoriale aerea tra i tre scali sardi di Alghero, Cagliari e Olbia e gli hub nazionali di Roma Fiumicino e Milano Linate. La Regione Sardegna aveva infatti chiesto alla nuova compagnia aerea chiarimenti in merito alla consistenza della flotta e su altre questioni legate sulle autorizzazioni di volo.

Se le integrazioni alla domanda presentate saranno ritenute valide tutti i collegamenti saranno aggiudicati a Ita, in attesa comunque della decisione del Tar della Sardegna a cui Volotea ha presentato ricorso ieri per la sua esclusione dalla gara a causa di un vizio formale. La questione però non sembra preoccupare l’assessore sardo, Giorgio Todde. “È un vettore privato ed è legittimo che possa voler far valere le proprie ragioni di fronte ad una non aggiudicazione – ha detto Todde secondo quanto ha riportato Unione Sarda – da parte nostra possiamo solo dire che la commissione è sovrana e che non credo che il ricorso possa rappresentare un un freno a tutta la procedura”.

Se invece i documenti saranno ritenuti insufficienti da parte della commissione di gara, la Regione avvierà una procedura negoziata con gli stessi 12 vettori che erano stati invitati alla procedura d’urgenza. “Contiamo di aggiudicare le tratte già lunedì”, ha dichiarato in merito Todde. Tale procedura permetterebbe a Volotea di rientrare in gioco trattandosi di una trattativa sui termini dell’accordo tra la stazione appaltante e l’operatore economico – in questo caso uno dei 12 vettori – che viene scelto in base al criterio di aggiudicazione scelto, che può essere minor prezzo o miglior rapporto costi/qualità o frequenza del servizio.