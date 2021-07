ITA, assemblea delibera aumento capitale da 700 milioni euro

editato in: da

(Teleborsa) – L’Assemblea i ITA – Italia Trasporto Aereo, la compagnia che nasce sulle ceneri della vecchia Alitalia, ha approvato un aumento di capitale di 700 milioni di euro.

La delibera odierna dell’Assemble segue l’approvazione, da parte del Cda del 15 luglio scorso, delle linee di Piano Industriale 2021-2025 e il perfezionamento dell’iter di approvazione da parte della Commissione Europea, sulla scorta della “Comfort Letter” da essa emessa lo stesso 15 luglio.

“Quello di oggi è un altro importante passo del processo che vedrà il decollo della nuova compagnia il prossimo 15 ottobre”, afferma il Presidente di ITA Alfredo Altavilla, spiegando “con l’aumento appena deliberato, l’azionista pubblico conferma la solidità del progetto in un’ottica di investitore privato”.

“Il prossimo passo – aggiunge- sarà l’avvio immediato della negoziazione con Alitalia in Amministrazione Straordinaria per l’acquisizione del perimetro Aviation, in attesa del bando di gara per la cessione del brand Alitalia che auspichiamo avvenga nei tempi più brevi possibili”.