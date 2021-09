ITA, Altavilla: informeremo sindacati, riprendere tavolo

editato in: da

(Teleborsa) – “Malgrado l’applicazione del regolamento aziendale, ci siamo impegnati per iscritto a continuare a tenere informati i sindacati e le associazioni professionali dell’andamento delle operazioni e della società perché crediamo fermamente che nel prosieguo dell’attività di Ita ci dovrà essere una occasione per rimettersi al tavolo e cercare di superare le decisioni prese ieri”. Lo ha detto il presidente esecutivo di Ita, Alfredo Altavilla, a margine dell’audizione alla Commissione trasporti della Camera.



Ita – ha proseguito – “deve partire il 15 ottobre per il semplice motivo che Alitalia dal 15 ottobre non vola più, quindi non ci sono dubbi, alternative, scusanti. Bisogna far di tutto per partire il 15 ottobre”.

Sul bando per il marchio Alitalia: “ci ha sorpresi, il valore è irrealistico”, ha detto Altavilla sulla base d’asta di 290 milioni per il marchio. “Se una compagnia in 11 anni ha generato 3,5 miliardi di perdite operative, mi sembra una valutazione non realistica”, ha sottolineato.

Quanto alle assunzioni partite da oggi ad Ita “sono state fatte in base ai curriculum, al merito e alle esperienze”.

Giornata carica di tensione ieri quando si è consumato lo strappotra ITA e Sindacati sul contratto. Da un lato, l’azienda ha deciso di andare avanti unilateralmente con un regolamento aziendale, avviando la chiamata ad personam per le assunzioni. Dall’altro i sindacati che, senza abbandonare il tavolo, hanno occupato simbolicamente la sede all’Eur fino a poco dopo la mezzanotte. La protesta non si è fermata ed è proseguita nella mattinata di oggi con un presidio a Piazza San Silvestro, nel centro della Capitale.

“Proseguiremo la mobilitazione a oltranza – ha detto Fabrizio Cuscito, segretario nazionale della Filt Cgil -, fino a quando non avremo risposte”.