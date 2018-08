editato in: da

(Teleborsa) – IT Way ha convenuto la proroga al 15 settembre 2018, del termine per il closing della cessione delle società controllate Itway Hellas e Itway Turkyie, a Cyber1 (già Cognosec), a fronte dell’incasso di una ulteriore somma di Euro 500.000 entro il 17 agosto 2018.