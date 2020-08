IT Way emette prima tranche warrant riservati a Nice&Green

editato in: da

(Teleborsa) – It Way annuncia l’emissione della prima tranche di un warrant per un importo nominale di 500mila euro, a seguito del contratto di investimento sottoscritto con Nice&Green, investitore istituzionale svizzero, avente ad oggetto un programma di emissione di “Warrant and Convertible Notes Funding Program”.

L’operazione è finalizzata a supportare il capitale circolante della Società, rafforzarne la struttura finanziaria e ampliarne la compagine societaria.

In base al contratto, It Way ha trasferito a N&G 650.000 di azioni proprie corrispondenti ad un ammontare di 650mila euro finalizzate ad assicurare a N&G la disponibilità dei titoli per l’esercizio del Warrant ricevendo la prima tranche pari ad 475mila euro. Il Warrant avrà durata di 12 mesi dalla data di emissione ed il suo esercizio sarà obbligatorio entro 90 giorni dal termine del Programma.