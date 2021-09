IT Way, crescita a doppia cifra per i ricavi nel primo semestre

editato in: da

(Teleborsa) – IT Way chiude il primo semestre al 30 giugno con ricavi consolidati pari a 18,936 milioni di euro, di cui 89% all’estero, in aumento del 22,4% rispetto ai 15,468 milioni di Euro registrati nello stesso periodo dell’esercizio precedente.

Il Risultato Operativo Lordo (EBITDA) pari a 1.224 mila Euro (6,5% su Ricavi) si confronta con i 352 mila Euro dell’analogo periodo del 2020 (+248%); il Risultato Operativo (EBIT) è salito a 946 mila Euro rispetto agli 84 mila Euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente (+1.026%).

Il Risultato Ante Imposte è pari a 719 mila Euro (290 mila Euro il valore registrato nello stesso periodo del 2020, +148%); mentre il Risultato Netto si è attestato a 487 mila Euro rispetto ai 209 mila Euro registrati nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente (+133%).