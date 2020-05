Istat stima quasi 400mila occupati in meno “causa lockdown”

editato in: da

(Teleborsa) – “Stimiamo che in media d’anno l’impatto del lockdown sia di quasi 2 punti di valore aggiunto e di 2,2 punti di occupazione, per poco meno di 400 mila occupati“. Lo ha detto il Direttore per la produzione statistica, Roberto Monducci, in audizione in Commissione Lavoro al Senato. Nel dettaglio, spiega, “la limitazione delle attività produttive fino a tutto aprile determinerebbe su base annua una riduzione dei consumi del 4,1%, del valore aggiunto dell’1,9%, con un’impatto sull’occupazione in base d’anno di circa 385 mila occupati

L’Istituto di Statistica rileva anche che “le donne occupate sono presenti in molti settori classificati a medio e ad alto rischio rispetto alla possibile esposizione al virus: sulla base della classificazione fornita dall’Inail sui diversi gradi di rischiosità dei settori in cui si opera, si stima che gli occupati uomini lavorino in settori a basso rischio nel 62,9% dei casi, contro il 37% delle donne. Viceversa è più alta la quota di lavoratrici che opera in settori a rischio alto o medio-alto (28% contro 12%)”,

E ancora: “Le politiche di innalzamento dell’età pensionabile insieme all’applicazione di normative volte al contenimento delle assunzioni, hanno portato a un innalzamento dell’età media dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale, pari a 50,7 anni”.