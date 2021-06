Istat, Squeri (Steriltom): “Dati su crescita alimentare incoraggianti, filiera ha retto alla crisi”

editato in: da

(Teleborsa) – “Sono davvero molto incoraggianti i dati pubblicati dall’Istat che fotografano come il settore alimentare, nel confronto fra l’aprile 2020 e il 2021, sia in crescita di un +1% rispetto allo scorso anno sia in termini di valore che di volume con un incremento rispettivamente del +0,6% e del +1,2%”. È quanto dichiara in una nota Alessandro Squeri, Presidente di Federalimentare Giovani e DG di Steriltom.

“Questa crescita – ha aggiunto Squeri – certifica come il comparto alimentare in tutte le sue declinazioni abbia retto alla crisi mantenendo nel tempo un trend di crescita costante fra domanda e offerta. Con la ripresa delle attività, il mercato ha compiuto un balzo in avanti, segno tangibile della bontà e della qualità della filiera agroalimentare italiana e del comparto produttivo ad esso collegato”. “Ora – ha concluso Squeri – è necessario intercettare tempestivamente le risorse previste dal PNRR affinché la crescita del settore sia costante e duratura nel tempo così da contribuire alla ripartenza dell’economia italiana”.