Istat sospende diffusione Eurozone Economic Outlook

editato in: da

(Teleborsa) – L’Istat annuncia la sospensione della diffusione dello Euro Zone Economic Outlook, la nota di previsione sull’andamento dei principali indicatori dell’area Euro elaborata congiuntamente dall’Istituto statistico tedesco (IFO) per la Germania, dall’Istat per l’Italia e dal Centro di ricerca congiunturale Kof per la Svizzera.

La decisione è stata presa in considerazione del carattere eccezionale dell’attuale fase economica e degli ampi margini di incertezza sulla sua evoluzione anche nel breve termine.

La sospensione temporanea della nota è legata alle difficoltà crescenti nella fase di raccolta e interpretazione dei dati congiunturali italiani ed europei, all’interno dei modelli econometrici disponibili, a causa dell’attuale emergenza sanitaria.