Istat, produzione industriale: settembre in calo, aumento su base annua. Ma il Codacons lancia l’allarme

(Teleborsa) Settembre a segno meno: l’Istat stima, infatti, che l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisce dello 0,2% rispetto ad agosto. Anche nella media del terzo trimestre il livello della produzione registra una flessione dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti.

L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali nei comparti dei beni intermedi (+1,1 %) e dei beni di consumo (+0,3%); variazioni negative registrano, invece, i beni strumentali (-1,6%) e l’energia (-0,1%).

AUMENTO SU BASE ANNUA – Corretto per gli effetti di calendario, a settembre 2018 l’indice è aumentato in termini tendenziali dell’1,3% (i giorni lavorativi sono stati 20 contro i 21 di settembre 2017). Nella media dei primi nove mesi dell’anno la produzione è cresciuta dell’1,7% rispetto all’anno precedente.

Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a settembre 2018 una rilevante crescita tendenziale per l’energia (+4,2%) mentre incrementi più contenuti si osservano per i beni strumentali (+2,9%) e i beni intermedi (+0,8%); in diminuzione, invece, la produzione di beni di consumo (-0,8%).

I settori di attività economica che registrano la maggiore crescita tendenziale sono la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+7%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+5,1%) e la fabbricazione di macchinari e attrezzature n.c.a. (+4,5%). Le maggiori flessioni si rilevano invece nell’attività estrattiva (-11,2%), nella fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,7%) e nell’industria del legno, della carta e stampa (-2,7%).

CODACONS PREOCCUPATO – “Se da un lato si registra un incremento annuo della produzione del +1,3%, dall’altro si assiste ad una preoccupante flessione dei beni di consumo, che su base annua calano complessivamente del -0,8%, sottolinea il presidente Carlo Rienzi.

Per i beni durevoli l’Istat rileva una maxi-riduzione tendenziale addirittura del -4,6%. Difficile non vedere un nesso tra tali numeri negativi e la fortissima frenata delle vendite al dettaglio registrata a settembre, a dimostrazione che l’industria italiana risente in modo diretto della crisi dei consumi in atto nel nostro paese”.