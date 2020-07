Istat, prezzi delle case in aumento nel primo trimestre

editato in: da

(Teleborsa) – Prezzi delle case in Italia in aumento nel primo trimestre 2020 quando l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) acquistate dalle famiglie, per fini abitativi o per investimento, è aumentato dello 0,9% rispetto al trimestre precedente e dell’1,7% nei confronti dello stesso periodo del 2019 (era +0,2% nel quarto trimestre 2019).

Lo rende noto l’Istat, sottolineando che l’aumento tendenziale è il più ampio dal secondo trimestre 2011 ed è da attribuire sia ai prezzi delle abitazioni nuove, che crescono dello 0,9% (era +1,4% nel trimestre precedente) sia soprattutto ai prezzi delle abitazioni esistenti che aumentano su base tendenziale dell’1,9%, con una netta accelerazione rispetto al quarto trimestre del 2019 (quando la variazione era stata nulla).

Di contro, nello stesso periodo si è avuto un brusco calo dei volumi di compravendita, con -15,5% per la variazione tendenziale registrata per il primo trimestre del 2020 dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per il settore residenziale.

A causare la netta diminuzione, secondo l’istituto di statistica, sono state le misure restrittive anti Covid-19 che hanno drasticamente limitato la possibilità di stipulare i rogiti notarili, determinando così una forte flessione delle transazioni a partire da marzo.

Secondo l’Istat, la divaricazione tra gli andamenti dei prezzi (in aumento) e quelli dei volumi (in forte calo) testimonia come le misure restrittive introdotte, sebbene già in vigore a marzo, non abbiano avuto alcun impatto apprezzabile sulle quotazioni degli immobili residenziali registrate nel primo trimestre, che si riferiscono, anche per il mese finale, al perfezionamento di contratti di compravendita a condizioni stabilite prima dell’emergenza sanitaria.

In particolare, l’ente ricorda che la crescita dei prezzi delle abitazioni del primo trimestre 2020 rafforza la ripresa che già aveva caratterizzato la seconda parte del 2019, segnando per i prezzi delle abitazioni esistenti, l’aumento più ampio da quando è disponibile la serie storica dell’IPAB.

Solo con i dati del secondo trimestre e di quelli successivi – conclude l’Istat – sarà possibile valutare se la crisi economica legata alla pandemia Covid produrrà cambiamenti nelle tendenze dei prezzi.