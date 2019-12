Istat, per il censimento compilati 1,2 mln di questionari online

editato in: da

(Teleborsa) – Si è chiusa il 20 dicembre la fase di raccolta dei questionari online del secondo Censimento Permanente della Popolazione e delle Abitazioni, con un risultato positivo di circa 1.220.000 questionari compilati.

È quanto annuncia Istat che sottolinea come il dato, pur ancora provvisorio, conferma, anche per la seconda edizione, la grande partecipazione dei cittadini.

Dal 21 dicembre al 17 gennaio – sottolinea l’Istat – è prevista una fase finale “tecnica”, in cui i rilevatori completeranno le verifiche sul territorio.

In una nota l’istituto di statistica ricorda come questa seconda edizione del Censimento Permanente della Popolazione abbia confermato sul piano operativo il funzionamento della macchina organizzativa Istat, in stretta collaborazione con i Comuni e le Prefetture.

Fondamentale alla buona riuscita – sottolinea Istat – la professionalità dei rilevatori e la grande partecipazione delle famiglie coinvolte, circa 3,5 milioni di persone in 2.850 comuni.

Utilizzando fonti amministrative l’Istat sarà in grado di restituire nell’arco di 12 mesi, informazioni di tipo censuario, ovvero – conclude la nota riferite all’intera popolazione italiana, con una forte contrazione dei costi e una riduzione del fastidio statistico a carico delle famiglie.