Istat, inflazione: Coldiretti e Federconsumatori denunciano il caro spesa

editato in: da

(Teleborsa) – Dopo la pubblicazione dei dati Istat che segnalano il quinto mese consecutivo in territorio negativo per l’inflazione, con i prezzi del carrello della spesa in “vivace” accelerazione è arrivato il commento di Coldiretti e Federconsumatori.

Secondo l’Associazione dei coltivatori diretti, mentre i prezzi dei beni alimentari salgono – dai salumi (+2,6%), alla pasta (+1,7%), dai formaggi (+1,1%) alla frutta (+10,2%) ma anche carne (+2%) e pesce surgelato (+3,5%) – sono in atto tentativi di speculazione al ribasso nei compensi riconosciuti agli agricoltori. “Una situazione paradossale poiché mentre i prezzi al consumo per cibi e bevande aumentano quelli pagati agli agricoltori e agli allevatori spesso diminuiscono con le quotazioni riconosciute ai produttori in molti settori – sottolinea la Coldiretti – non coprono più neanche i costi e mettono a rischio il sistema agroalimentare nazionale”.

Duro anche il commento di Federconsumatori secondo la quale l’aumento dei prezzi dei beni alimentari si traduce “in un aggravio che pesa soprattutto sulle tasche delle famiglie con redditi medio-bassi, che riducono appunto i propri consumi ai beni essenziali”.”Tale andamento – aggiunge l’associazione di categoria – rivela la necessità e l’urgenza di scelte coraggiose, per la ripresa economica, specialmente alla luce delle gravi conseguenze determinate dalla pandemia da coronavirus. In particolare è fondamentale avviare interventi destinati rilancio dell’occupazione e allo sviluppo tecnologico, predisponendo opportuni piani in tal senso e sfruttando i sostegni e gli aiuti messi a disposizione dall’Europa”.