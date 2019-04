Istat, in arrivo nuove stime sui conti pubblici

editato in: da

(Teleborsa) – Il prossimo 9 aprile l’Istat fornirà nuove stime sui conti pubblici, rivedendo il perimetro delle amministrazioni pubbliche in base a cambiamenti definiti con Eurostat. Secondo quanto chiarito dall’istituto le modifiche avranno un impatto marginale in rapporto al PIL, se non praticamente nullo, in termini di stima del deficit e contenuto, per quanto al rialzo, per quel che riguarda il debito pubblico.

Le revisioni hanno comunque confermato un indebitamento netto per il 2018 quasi invariato: dai 37.605 milioni di euro della precedente stima a 37.543 milioni di quella attuale, con un indebitamento al 2,1% per il 2018 contro il 2,4% del 2017.

I dati trimestrali diffusi oggi dall’Istat corrispondono alla nuova versione del conto annuale della p.a. definito in occasione della trasmissione a Eurostat del 29 marzo, momento di inizio del processo di notifica. Rispetto allo scorso primo marzo, si sono avute revisioni diffuse per il 2018, sebbene di lieve entità, dovute a nuove informazioni arrivate dopo la chiusura delle prime stime.

Il dato non è ancora definito, come chiarito dall’Istat. Nel nuovo conto per il 2017 e il 2018 , “che recepirà cambiamenti del perimetro del settore delle Amministrazioni Pubbliche definiti con Eurostat”, saranno incluse nel perimetro delle amministrazioni pubbliche Rete ferroviaria Italiana, Ferrovie Nord, Invitalia; Cassa del Trentino, Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia, Finanziaria regionale abruzzese, Finpiemonte, Finanziaria regionale Valle d’Aosta, Acquirente Unico, Ricerca sul sistema energetico

Istat ha ricordato che nel quarto trimestre 2018 l’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari al 2,0% (1,9% nello stesso trimestre del 2017): il saldo primario (cioè l’indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato positivo, con un’incidenza sul PIL dell’1,7% (1,9% nel quarto trimestre del 2017).