Istat, Federconsumatori: “Mercato del lavoro è fermo”

(Teleborsa) – Il dato del + 0,1% per i posti di lavoro in Italia nel primo trimestre del 2019, segnalato dall’Istat, pur se leggermente positivo, non è confortante, anzi dimostra il grave immobilismo che da troppo tempo caratterizza il mercato del lavoro.

È il commento di Federconsumatori sui dati Istat sui livelli occupazionali in Italia nei primi tre mesi del 2019. Secondo l’associazione “il governo sta colpevolmente e irresponsabilmente ignorando il drammatico problema della disoccupazione e non ha ancora avviato un serio piano di rilancio del settore occupazionale”, si legge in una nota.

Per Federconsumatori, “non ci si può limitare alle misure assistenziali: per restituire nuova linfa al mercato del lavoro è urgente stanziare investimenti per la crescita, lo sviluppo tecnologico, la ricerca e la modernizzazione delle infrastrutture, che diano uno slancio decisivo all’economia”.

Infine, l’associazione ricorda che se è importante aumentare i posti di lavoro, lo è altrettanto fare in modo che “l’occupazione così creata sia un’occupazione stabile e di qualità“.