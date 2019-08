ISTAT, aumento del 24,3% per i “casalinghi”

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce la popolazione dei “casalinghi” in Italia. Secondo i dati ISTAT, aggiornati al primo trimestre del 2019, sono ben 100 mila gli uomini che non lavorano, la cui attività sta nel badare alla casa. Nella classe 15-64 anni, rispetto allo scorso anno, l’aumento è del 24,3%.

Per non parlare del confronto con l’Italia pre-crisi: oggi sono quattro volte tanti (nel 2007 erano 25 mila). Al contrario le donne che si dichiarano casalinghe tra i 15 e i 64 anni sono 4,187 milioni, in discesa dell’1,6% su base annua e del 17,5% rispetto al 2007