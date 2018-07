Istat, a maggio torna a salire la produzione industriale. Federconsumatori: “Dato positivo, ma serve ripresa più decisa”

editato in: da

(Teleborsa) In una dinamica di crescita, purtroppo, ancora non costante, fatta di alti e bassi, buone notizie a maggio per la produzione industriale che torna a segno più, dopo la frenata nel mese precedente.

Lo dicono i dati dell’Istat, stando ai quali l’indice corretto per gli effetti di calendario è aumentato dello 0,7% su base mensile e del 2,1% rispetto a maggio 2017, con tutti i raggruppamenti principali di industrie che mettono a segno un risultato positivo, e la zampata dei beni strumentali che trainano la crescita sia su base annua che rispetto ad aprile.

Cattive notizie, invece, sul fronte auto con la produzione italiana di autoveicoli che a maggio 2018 registra un calo del 4% rispetto allo stesso mese del 2017 con il risultato dei primi cinque mesi dell’anno resta negativo, in calo dell’1,5% rispetto all’anno precedente nei dati corretti per gli effetti di calendario.

Nella media del trimestre marzo-maggio, prosegue l’Istat, la produzione è diminuita dello 0,4% sul trimestre precedente. L’indice destagionalizzato mensile mostra una crescita congiunturale in tutti i comparti; variazioni positive segnano l’energia (+1,2%), i beni intermedi (+0,9%), i beni strumentali (+0,4%) e i beni di consumo (+0,2%). Corretto per gli effetti di calendario, a maggio l’indice è aumentato in termini tendenziali del 2,1% (i giorni lavorativi sono stati 22 come a maggio 2017). Nella media dei primi cinque mesi la produzione è cresciuta del 2,8% su base annua. Gli indici corretti per gli effetti di calendario registrano a maggio 2018 variazioni tendenziali positive in tutti i raggruppamenti; crescono in misura apprezzabile i beni strumentali (+3,1%), l’energia (+2,2%) e i beni di consumo (+2,1%) mentre più limitato è l’aumento dei beni intermedi (+1,3%).

SETTORI TOP – I settori manifatturieri che registrano la maggiore crescita tendenziale sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche (+7,3%), la produzione di prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici (+6,6%) e i macchinari e attrezzature n.c.a (+5,1%).

E FLOP – Le maggiori flessioni si registrano invece nella fabbricazione di computer, prodotti di elettronica e ottica (-1,6%) e della metallurgia e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti (-1,0%).

Nonostante la produzione complessiva salga, si riscontra, invece, un andamento negativo per i beni durevoli: -1,2% su base mensile, -2,4% su base annua che allarma l’Unione Nazionale Consumatori: “Un indice delle difficoltà in cui versano ancora le famiglie, che rinviano gli acquisti dei beni più costosi” , sottolinea il presidente Massimiliano Dona.

Federconsumatori accoglie il dato con positività ma avverte che il Paese ha bisogno di una ripresa più decisa, che parta dal rilancio occupazionale e dalla ripresa della domanda interna.

“Un dato senz’altro positivo, anche se ancora ben lontano dai livelli di crescita di cui il Paese avrebbe bisogno. Sono ancora numerose, infatti, le famiglie che vivono situazioni di profondo disagio.

E’ SEMPRE EMERGENZA OCCUPAZIONE – Nonostante la timida diminuzione del tasso di disoccupazione negli ultimi mesi, la mancanza di lavoro continua a rappresentare il principale problema del Paese, per giovani e meno giovani: basti pensare a tutti quei nuclei familiari in cui un genitore è disoccupato o in cui sono invece figli o nipoti a non avere un’occupazione.

Una situazione di difficoltà accentuata dal fatto che, come abbiamo segnalato da tempo, la spesa sta crescendo più rapidamente rispetto al reddito medio: se quest’ultimo dal 2013 al 2018 è aumentato del +4,4%, la spesa è cresciuta del +6,4%.

Di fronte a questi dati è evidente la necessità di avviare un deciso miglioramento nella qualità della vita dei cittadini, attraverso un serio rilancio dell’occupazione e degli investimenti per lo sviluppo: operazioni non più rinviabili se si vuole veramente imprimere all’intero sistema economico una nuova crescita, che abbia carattere stabile e strutturale”, si legge nella nota ufficiale rilasciata dall’ Associazione.

SERVE UNA SVOLTA – “Gli andamenti riportati oggi dall’Istat sono diretta conseguenza delle debolezze segnate sul fronte della domanda interna. In quest’ottica, se si vuole dare una vera svolta in direzione della crescita, servono prima di tutto risposte concrete alle carenze sul piano occupazionale, specialmente per quanto riguarda la qualità del lavoro”, afferma Emilio Viafora, Presidente della Federconsumatori.