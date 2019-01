Istat: a gennaio recupera fiducia dei consumatori, giù le imprese

editato in: da

(Teleborsa) – A gennaio aumenta l’indice del clima di fiducia dei consumatori che passa da 113,2 a 114,0. Registra invece una flessione, passando da 99,7 a 99,2 l’indice composito del clima di fiducia delle imprese.

SU – Tutte le componenti del clima di fiducia dei consumatori in miglioramento: il clima personale e quello corrente registrano gli incrementi più consistenti. Andando nel dettaglio, il clima economico passa da 129,5 a 130,8, il clima personale aumenta da 107,0 a 108,9, il clima corrente cresce da 110,0 a 112,4 e il clima futuro sale da 116,1 a 117,4.

Il parziale recupero del clima di fiducia rispetto all’ampia flessione di dicembre 2018, si legge nella nota ufficiale rilasciata dall’Istat, deriva in particolare da una valutazione meno negativa sulla situazione economica e da prospettive più favorevoli sulla situazione familiare. Continuano invece a peggiorare le attese sulla situazione economica del Paese.

E GIU’ – Al contrario, per quanto riguarda le imprese, l’indice di fiducia diminuisce in tutti i settori (nel settore manifatturiero l’indice passa da 103,4 a 102,1, nei servizi da 99,5 a 98,6 e nel commercio al dettaglio va da 105,0 a 102,8) ad eccezione delle costruzioni dove l’indice aumenta in modo marcato passando da 130,3 a 139,2.



A gennaio 2019, si legge ancora, prosegue il progressivo indebolimento del clima di fiducia delle imprese in atto già dallo scorso luglio. Il calo di gennaio è trainato da un diffuso peggioramento sia dei giudizi sia delle aspettative e si caratterizza per una flessione più marcata nella manifattura e nel commercio al dettaglio. I segnali positivi sono circoscritti al miglioramento delle aspettative sugli ordini nei servizi e, soprattutto, al marcato incremento dei climi di fiducia nelle costruzioni.