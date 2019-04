Istat, a febbraio disoccupazione in lieve aumento

editato in: da

(Teleborsa) – Disoccupazione in lieve aumento nel mese di febbraio. Secondo quanto rilevato dall’Istat, a febbraio il tasso di disoccupazione è passato dal 10,5% al 10,7% con una crescita di 0,1 punti percentuali: nello stesso mese si è registrato un amento dell’1.2% delle persone in cerca di occupazione (+34 mila), in particolare tra gli over 35 di entrambi i generi.

In calo la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,1%, pari a -14 mila unità): il dato riguarda le donne (-20 mila) e si concentra tra i 25-34enni (-16 mila) e gli ultracinquantenni (-29 mila). Il tasso di inattività resta stabile al 34,3% per il quarto mese consecutivo.

I numeri dell’Istat indicano che da dicembre 2018 a febbraio 2019 l’occupazione registra una sostanziale stabilità rispetto ai tre mesi precedenti. Nello stesso periodo diminuiscono i dipendenti a termine, mentre si registra il segno più per i dipendenti permanenti. Nel trimestre alla stabilità degli occupati si associa un calo delle persone in cerca di occupazione (-0,5% pari a -14 mila) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,2%, -21 mila)

A febbraio si è infatti registrato anche un calo degli occupati definito “lieve” rispetto a gennaio, in dettaglio del -0,1%, pari a -14 mila unità. Il dato è dovuto alla diminuzione dei dipendenti (-44mila), sia permanenti (-33 mila) sia a termine (-11 mila), mentre nell’ultimo mese risultano in aumento gli indipendenti (+30 mila).

Il calo dell’occupazione è concentrato nella classe di età centrale dei 35-49enni (-74 mila), mentre si conferma il segno positivo per gli ultracinquantenni (+51 mila).

Su base annua, l’Istat vede una leggera crescita dell’occupazione dello 0,5%, pari +113 mila unità. Crescono soprattutto i dipendenti a termine (+107 mila) e si registrano segnali positivi anche per gli indipendenti (+71 mila) mentre calano i dipendenti permanenti (-65 mila). Nei dodici mesi, la crescita degli occupati si accompagna al calo dei disoccupati (-1,4%, pari a -39 mila unità) e degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,3%, -169 mila).