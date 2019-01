Israele, boom di turisti nel 2018: +14% rispetto al 2017, tanti italiani

editato in: da

(Teleborsa) – Turismo da record in Israele che, nel 2018, ha registrato oltre 4,2 milioni di presenze: un incremento di circa il 14% rispetto al 2017, del 42% sul 2016 e un introito di 5,8 milioni di dollari. Per gli italiani dicembre scorso ha registrato il record di 20.500 turisti (150mila complessivi): un aumento del 46% sul 2017 e del 92% sul 2016.



“Nel 2018, ha detto il ministro del turismo Yaariv Levin, abbiamo raggiunto un record incredibile e storico con oltre 4,12 milioni di turisti che sono arrivati in Israele. Abbiamo superato i precedenti record del turismo incoming”.

“Siamo ottimisti sul 2019 che, ha sottolineato il direttore generale del ministero Amir Halevi, inizia con l’apertura del nuovo aeroporto internazionale di Timna che ci consentirà di continuare a portare nuovi voli a Eilat. Ciò che era considerata una fantasia pochi anni fa è oggi una realtà: Israele è una delle destinazioni turistiche preferite al mondo”.