ISMEA, riduzione dei ricavi per gli apicoltori

(Teleborsa) – Una fotografia abbastanza pessimistica, quella che si vede dalle stime che l’ISMEA ha realizzato sulla prima parte della campagna produttiva nel 2019. La produzione di miele d’acacia e d’agrumi ha fatto registrare una contrazione del 41% rispetto alle attese, che in termini economici si traduce in una riduzione dei ricavi pari a circa 73 milioni di euro.

Fra le cause più importanti, l’incertezza dell’andamento climatico ha messo in ginocchio un settore già alle prese con seri problemi sanitari e minacciato da una forte concorrenza estera. Le perdite del miele d’acacia, stimate intorno ai 55 milioni di euro, hanno penalizzato principalmente il Nord, mentre quello di agrumi ha registrato la perdita più consistente nel sud, principalmente in Sicilia, con perdite che si assestano intorno ai 7 milioni di euro.