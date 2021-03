Islanda accoglie passeggeri USA vaccinati

editato in: da

(Teleborsa) – È l’Islanda il primo Paese che si prepara ad accogliere i passeggeri vaccinati in arrivò dagli Stati Uniti con Delta Air Lines. Il primo collegamento è previsto il primo maggio, quando la compagnia aerea decollerà dal Jfk di New York per l’aeroporto internazionale di Boston. A seguire, il volo da Boston e il 27 da Minneapolis, tutti giornalieri.

I passeggeri Delta che si recano in Islanda dovranno presentare prova della vaccinazione completa o del recupero dall’infezione da Covid-19 (con conseguente sviluppo di anticorpi); i viaggiatori che rientrano negli Stati Uniti dovranno comunque presentare un test Covid-19 negativo.

(Foto: biologyfishman)