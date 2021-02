Isee, nel 2020 aumentano le richiesta di calcolo: 1,6 milioni di famiglie in più rispetto al 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2020 fino ad oggi hanno fatto richiesta per l’Isee 9,5 milioni di famiglie, in crescita del 20% rispetto al 2019. È quanto emerge da alcune elaborazioni del Sole 24 Ore che ha sottolineato come abbiano attivato il calcolo dell’indicatore per accedere a prestazioni sociali agevolate circa 1,6 milioni di famiglie in più rispetto all’anno precedente.

Come si spiega nell’articolo il “balzo” è dovuto a una serie di fattori. Prima fra tutti la maggiore richiesta di aiuti: “le famiglie che hanno percepito almeno una mensilità di reddito o pensione di cittadinanza, nel 2020, sono state 1,58 milioni, in crescita del 42,6% rispetto al 2019, con una spesa mensile per lo Stato che supera i 600 milioni già da maggio 2020”. A incidere sulla rapida crescita anche i numerosi bonus messi a disposizione delle famiglie per cui erano richiesti requisiti legati a diverse fasce di Isee.

