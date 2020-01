Iscrizioni online a scuola, è boom: oltre 82mila nella prima giornata

editato in: da

(Teleborsa) – Aperte alle 8.00 di ieri, 7 gennaio, le iscrizioni alle prime classi della Scuola primaria e della Secondaria di I e di II grado hanno già registrato un boom di richieste. Per inoltrare le domande ci sarà tempo fino alle 20.00 di venerdì 31 gennaio 2020, ma – secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – al termine della prima giornata sono state 95.614 le domande di iscrizione a scuola inserite e 82.770 quelle chiuse e inviate attraverso il portale Iscrizioni online del Miur. Un picco di richieste, pari al 48% in più rispetto a un anno fa (le domande inviate nelle prime dieci ore nel 2019 sono state 55.938).

A scegliere l’istituto da frequentare per l’anno scolastico 2020/2021 è stato già il 5,2 per cento delle famiglie. Le abilitazioni al servizio mediante credenziali SPID sono state 13.223 con un incremento del 39% rispetto al 2019. La domanda può essere inviata dopo aver effettuato la preventiva registrazione al portale dedicato. All’interno del sito i genitori hanno a disposizione delle guide e dei video tutorial di supporto, ma – spiega il Miur – le famiglie possono anche rivolgersi alle segreterie degli istituti scolastici per effettuare la procedura web.

Il sistema di Iscrizioni online, sottolinea ancora il Miur, avvisa in tempo reale, tramite posta elettronica, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di stato della domanda.