Isagro, ok CdA a risultati semestre e offerta PI Industries

(Teleborsa) – Isagro ha alzato il velo sui conti dei primi sei mesi del 2019, approvati dal Consiglio di Amministrazione. Il periodo si è chiuso con ricavi pari a 73,1 milioni di Euro rispetto agli 89 milioni del primo semestre 2018. Un Margine operativo lordo di 5 milioni di Euro contro i 13,3 milioni dei primi sei mesi di un anno fa. Un Risultato netto in perdita per 2,4 milioni di Euro (rispetto all’utile di 5,4 milioni del primo semestre 2018).

La Posizione finanziaria netta pari a 58,1 milioni di Euro, include l’effetto di prima applicazione dell’IFRS 16 per 5,6 milioni di Euro, rispetto ai valori di 45,1 milioni di Euro e di 47,3 milioni di Euro rispettivamente al 31 dicembre 2018 e al 30 giugno 2018 ed un debt/equity ratio di 0,63 (pari a 0,57 al netto dell’effetto IFRS 16).

Il CdA di di Isagro ha inoltre deliberato in data odierna l’accettazione di una offerta vincolante (Binding Offer) ricevuta da PI Industries per il disinvestimento a quest’ultima della controllata Isagro Asia Private Limited. Il closing è stimato avvenire entro l’anno in corso.

Isagro Asia Private Limited è una società basata in India e attiva nella produzione (attraverso un sito ubicato a Panoli – Gujarat), registrazione e distribuzione locale (attraverso una rete distributiva in India), con attività di export.

Il disinvestimento è parte del processo di ridefinizione su base mondiale della asset allocation di Isagro.

I relativi proventi contribuiranno a ridurre la posizione finanziaria netta di Isagro e saranno anche utilizzati per supportare la crescita futura del Gruppo.