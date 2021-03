Isagro in rialzo del 106% dopo annuncio dell’OPA da parte di Gowan

editato in: da

(Teleborsa) – Grande giornata per Isagro, che sta mettendo asegno un rialzo del 106,40%, scambiando a 2,58 (le azioni sviluppo segnano un +114%). Il gruppo, quotato sul segmento STAR e attivo nel settore dei prodotti per l’agricoltura a basso impatto ambientale, è in rally a piazza Affari dopo l’annuncio dell’OPA da parte del gruppo americano Gowan Company.

Nella giornata di ieri Isagro ha reso noto di essere stata informata dall’azionista di controllo indiretto Piemme che, Giorgio Basile e altri soci di Piemme hanno stipulato un accordo vincolante relativo alla vendita di tutte le loro quote in Piemme – pari al 99,9% del capitale sociale – a Gowan. Una volta che l’operazione sarà completata, Gowan deterrà l’intero capitale sociale di Piemme, la quale detiene il 51% del capitale sociale di Holdisa, che a sua volta controlla Isagro detenendo il 53,7% delle azioni ordinarie. Il rimanente 49% del capitale sociale di Holdisa è già detenuto da Gowan.

Al closing, Gowan lancerà un’OPA obbligatoria per acquistare tutte le azioni ordinarie di Isagro di cui Holdisa non sia già proprietaria. Il prezzo di acquisto sarà pari a 2,76 euro per ciascuna azione ordinaria Isagro, pari a un premio del 118% rispetto al prezzo del 5 marzo. L’operazione valorizza l’equity di Isagro in 106,9 milioni. Si prevede che il closing avverrà entro il primo semestre e l’OPA sarà completata entro il terzo trimestre.

“In qualità di partner fin dal 2013, Isagro ci hapositivamente impressionato in più occasioni – ha dichiarato l’amministratore delegato di Gowan, Juli Jessen – Non vediamo l’ora di ampliare le opportunità commerciali e, in particolare, di integrare gli impianti di produzione e i centri di ricerca di Isagro. Le competenze di Isagro sono complementari a quelle di Gowan e funzionali al posizionamento della stessa Gowan nel settore dell’agricoltura, che è in continua evoluzione”.