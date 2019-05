Isagro conferma obiettivo fatturato 200 milioni nel 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Il Gruppo Isagro chiude il primo trimestre con ricavi pari a 38,7 milioni di euro, in diminuzione di 3,5 milioni rispetto ai 42,2 milioni di Euro del primo trimestre 2018.

L’Ebitda (margine operativo lordo) si attesta a 4,2 milioni di euro, mentre il risultato ante imposte è pari a 1,4 milioni di euro.

Il risultato netto di 0,7 milioni di Euro è in calo di 0,6 milioni rispetto all’1,3 milioni di euro del primo trimestre 2018.

Outlook. A parità di perimetro, Isagro si attende per il 2019 un “sostanziale consolidamento dei ricavi da agrofarmaci del 2018, con attese di importante crescita nel medio termine grazie in particolare al nuovo fungicida Fluindapyr”. Si conferma, pertanto, l’obiettivo di raggiungere un “fatturato intorno ai 200 milioni di euro, anche cogliendo opportunità di crescita per linee esterne, con una migliore definizione della propria asset allocation”.