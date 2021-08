Isagro, completati squeeze out e delisting

editato in: da

(Teleborsa) – Isagro, società che offre prodotti per l’agricoltura a basso impatto ambientale, ha completato la procedura di squeeze out e da oggi non è più quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Crop Demetra Limited, quest’ultima ha reso noto infatti che è stato effettuato il regolamento della procedura congiunta avente a oggetto le ulteriori azioni residue, ossia 1.736.978 azioni ordinarie dell’emittente, che rappresentano il 4,49% del capitale sociale.